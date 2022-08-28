Бородай считает, что на вооружении у ВСУ есть нормальные украинские разработки

Депутат Госдумы  и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай охарактеризовал стрелковое вооружение, которое использует ВСУ.

Бородай отметил, что в целом арсенал вооружения у украинских военных обширный, от снайперских комплексов, до разнообразного импортного оружия от союзников.

Вместе с тем, есть и украинские образцы стрелкового оружия, которые не уступают западным.

«У ВСУ есть неплохой украинский пистолет «Форт», который является фактически копией «Чезет». Вообще у Украины есть свои неплохие наработки», — комментирует Александр Бородай.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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