Несмотря на отличия санкций против России и способности заключать контракты на поставку энергетических ресурсов, Япония столкнется с последствиями энергокризиса в Европе.

Ухудшение отношений между Россией и Европой скорее всего приведет к глобальным проблемам дефицита энергоресурсов. Власти Японии уже приняли решение вернуться к использованию АЭС для обеспечения поставок тепла в отопительный сезон, так как других альтернатив нет.

Ответные санкции России вызвали кризис суши-индустрии в Японии, так как лосось и икра (самые популярные ингредиенты для японских блюд) подорожали на 30%. Это коснулось не только мест общественного питания, но и обычных японских семей, которые использовали данные продукты в пищу практически на ежедневной основе.

Рост стоимости газа сначала произошел на европейском рынке, а затем переключился на азиатский. Пока Япония может справляться с высокой ценой энергоресурса, однако некоторые другие азиатские страны — нет. Японской правительство вынуждено им помогать.

В правительстве Японии считают, что энергетический кризис в Европе не косвенно, а напрямую повлечет проблемы дефицита энергоресурсов во всем мире. Ответные санкции России на западные заявления повлекут за собой рост инфляции и ухудшения уровня жизни.