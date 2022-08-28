Китай направил 23 военных самолета к Тайваню в ответ на действия США
Министерство обороны Тайваня сообщило, что китайская сторона направила 23 военных самолета и 8 боевых кораблей к острову в ответ на действий США — проходу военных кораблей через Тайваньский пролив.
В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что по состоянию на 17:00 часов по местному времени, военные зафиксировали деятельность 23 военных самолетов и 8 боевых кораблей Китая у берегов острова. При этом 10 из самолетов пересекли линию «середины» Тайваньского пролива.
Пока китайские самолеты «наблюдают за обстановкой» и проходом американских боевых кораблей через Тайваньский пролив, который считается международными водами. На острове активны зенитно-военные комплексы, которые фиксируют передвижение китайских самолетов.
Ранее в Пентагоне подтвердили проход боевых кораблей Седьмого флота Военно-морских сил США через Тайваньский пролив. По информации американской стороны, крейсеры осуществили «плановый транзит» через пролив, который является международными водами.
Военные корабли США впервые пересекли Тайваньский пролив с роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном (после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров). Китай привел свои войска в состояния боевой готовности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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