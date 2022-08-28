По сообщению авторитетного издания The National Interest, американские спецслужбы не имели представления о планах России, но заявили об угрозе территориальной целостности Украины.

Когда Вашингтон всеми силами пытался раздувать угрозу со стороны Москвы в информационном пространстве, разведка США «не имела ни малейшего представления о реальных планах России относительно Украины». Привлеченные эксперты высказывали множество предложений и давали разные прогнозы, в том числе и госперевороты в украинских городах.

При этом все эти домыслы были основаны на непроверенной информации и теории вероятности. Именно поэтому при «неудобных вопросах» представители США могли интерпретировать данные так, как им было удобно, а не так как было заявлено на самом деле.

Отмечается, что кроме самой специальной военной операции России в Украине, ни один другой прогноз Вашингтона не оправдался. Все это раздувание угрозы было создано с одной целью — дать максимальную поддержку со стороны американского общества на дорогостоящее и рискованное противостояние с Россией.

При начале противостоянию США получили сразу ряд выгод, как политических, так и экономических. Оборонная промышленность США сформировала тысячи заказы на изготовление и поставку вооружения для Украины, оплаченные за счет американских налогоплательщиков. Кроме того, изначально Байден получил поддержку и был готов идти на следующие выборы (второй срок президентства), но что-то пошло не так.