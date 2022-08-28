Певица Сенчукова резко высказалась в связи с возвращением Пугачевой в Россию

По словам концертного директора Пугачевой Елены Чупраковой, Алла Борисовна прибыла в Россию всерьез и надолго.

Певица Наталья Сенчукова неординарно отреагировала на новость о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Артистка, как известно, поддерживает спецоперацию РФ по защите Донбасса, сообщает Пятый канал.

Несколько дней назад она приняла участие в концерте, посвященном Дню флага России, который прошел в освобожденном от националистов Херсоне.

Издание напоминает, что Примадонна не заявляла о своей политической позиции, хотя и покинула страну после начала спецоперации - вместе с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми.

Пугачева с семьей полгода жила сначала в Израиле, затем в Латвии. А сейчас вернулась в Москву, чтобы подготовить Лизу и Гарри к 1 сентября. Супруг Примадонны, Максим Галкин, критиковал власти РФ и россиян, в итоге заработал имидж предателя, и сейчас гастролирует по Европе.

Сенчукова удивила своей реакцией на приезд Аллы Пугачевой. После выступления на МУЗОН FEST певица ответила на вопросы о юбилее мужа и о свадьбе сына.

Но, когда корреспондент упомянул Примадонну, Наталья поспешила свернуть беседу. Она сказала: "Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение".

По словам концертного директора Пугачевой Елены Чупраковой, Алла Борисовна прибыла в Россию "всерьез и надолго". Просто звезда не спешила заявлять об этом публично.