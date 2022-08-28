Певица Сенчукова резко высказалась в связи с возвращением Пугачевой в Россию
По словам концертного директора Пугачевой Елены Чупраковой, Алла Борисовна прибыла в Россию всерьез и надолго.
Певица Наталья Сенчукова неординарно отреагировала на новость о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Артистка, как известно, поддерживает спецоперацию РФ по защите Донбасса, сообщает Пятый канал.
Несколько дней назад она приняла участие в концерте, посвященном Дню флага России, который прошел в освобожденном от националистов Херсоне.
Издание напоминает, что Примадонна не заявляла о своей политической позиции, хотя и покинула страну после начала спецоперации - вместе с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми.
Пугачева с семьей полгода жила сначала в Израиле, затем в Латвии. А сейчас вернулась в Москву, чтобы подготовить Лизу и Гарри к 1 сентября. Супруг Примадонны, Максим Галкин, критиковал власти РФ и россиян, в итоге заработал имидж предателя, и сейчас гастролирует по Европе.
Сенчукова удивила своей реакцией на приезд Аллы Пугачевой. После выступления на МУЗОН FEST певица ответила на вопросы о юбилее мужа и о свадьбе сына.
Но, когда корреспондент упомянул Примадонну, Наталья поспешила свернуть беседу. Она сказала: "Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение".
По словам концертного директора Пугачевой Елены Чупраковой, Алла Борисовна прибыла в Россию "всерьез и надолго". Просто звезда не спешила заявлять об этом публично.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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