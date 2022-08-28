Зеленский провёл секретное совещание о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провёл секретное совещание с руководителями Минобороны, МВД, СБУ и других ведомств о ситуации на фронте.

В воскресенье, 28 августа 2022 года, пресс-служба Офиса Президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский тайно провёл заседание посвящённое рассмотрению вопросов безопасности и обороны страны, где помимо прочего обсуждались потребности ВСУ и регулирование с западными союзниками киевского режима.

Отмечается, что на совещании присутствовали руководители украинских Вооружённых сил, Министерства обороны, Службы безопасности, Главного управления разведки и других ведомств, связанных с обороной Украины.