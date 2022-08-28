ВСУ применили осветительные мины возле Запорожской АЭС
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские солдаты использовали осветительные мины близ ЗАЭС для создания пожарной опасности на станции.
В воскресенье, 28 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ выпустили пять осветительных мин около территории ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов утверждает, что целью данной провокации украинской стороны является создание состояния пожарной опасности и задымления на окружённой сухостоем Запорожской АЭС, что позволило бы ВСУ в очередной раз попытаться атаковать атомную станцию при помощи дронов-камикадзе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВСУ применили осветительные мины возле Запорожской АЭС
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