ВСУ применили осветительные мины возле Запорожской АЭС

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские солдаты использовали осветительные мины близ ЗАЭС для создания пожарной опасности на станции.

В воскресенье, 28 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ выпустили пять осветительных мин около территории ЗАЭС в Энергодаре.

Рогов утверждает, что целью данной провокации украинской стороны является создание состояния пожарной опасности и задымления на окружённой сухостоем Запорожской АЭС, что позволило бы ВСУ в очередной раз попытаться атаковать атомную станцию при помощи дронов-камикадзе.