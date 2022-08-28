В Бердянске устраняют разлив нефти в прибрежной зоне после обстрела ВСУ

В Бердянске специалисты ликвидируют разлив нефти в районе порта после обстрела из ракетного комплекса «Точка-У» украинской стороной.

28 августа пресс-служба военно-гражданской администрации Бердянска сообщила, что специалисты приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории города около прибрежной зоны микрорайона «Лиски».

В ВГА уточнили, что течь нефти возникла под действием факторов внешней среды на нефтехранилищах морского торгового порта Бердянска, которые 26 февраля 2022 года подверглись ракетному обстрелу ВСУ ракетами «Точка-У».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 