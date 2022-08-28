В Бердянске устраняют разлив нефти в прибрежной зоне после обстрела ВСУ
В Бердянске специалисты ликвидируют разлив нефти в районе порта после обстрела из ракетного комплекса «Точка-У» украинской стороной.
28 августа пресс-служба военно-гражданской администрации Бердянска сообщила, что специалисты приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории города около прибрежной зоны микрорайона «Лиски».
В ВГА уточнили, что течь нефти возникла под действием факторов внешней среды на нефтехранилищах морского торгового порта Бердянска, которые 26 февраля 2022 года подверглись ракетному обстрелу ВСУ ракетами «Точка-У».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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