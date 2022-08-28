Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара.
28 августа на официальном веб-сайте президента Украины был опубликован документ согласно которому Владимир Зеленский освободил от занимаемого поста заместителя командующего украинской Национальной гвардии Ярослава Сподара.
Официальных заявлений представителей киевского режима касательно внезапного увольнения Сподара, занимавшего должность замглавы Нацгвардии Украины с 2014 года, на данный момент нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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