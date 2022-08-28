Премьер Баварии признался, что Германия не смогла найти замену российскому газу

Премьер Баварии Маркус Зедер признался, что переговоры с партнерами не помогли ФРГ найти замену российскому природному газу.

28 августа премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью немецкому каналу ZDF рассказал, что Германия перечисляет России значительно больше денег за газ, чем до введения антироссийских санкций и невзирая на тщетные попытки найти замену голубому топливу закупаемому у «Газпрома».

Зедер признался, что все переговоры, которые проводились немецким правительством с Канадой, Катаром и Норвегией не принесли никаких результатов, однако ФРГ, согласно заявлению баварского премьера, всё ещё надеется слезть с российской газовой иглы.