Польша намерена передать ВСУ остатки советского вооружения из 500 танков и около 1000 БМП-1

Однако Варшава добивается от своих партнеров по НАТО компенсации более современными вооружениями.

Польша собирается поставить на Украину около 500 Т-72 и 1000 БМП-1, сообщают СМИ. Но взамен, по кольцевой системе, требует поставить ей современные вооружения.

Поставки планируют начать в 2023 году, до тех пор будут идти согласования по обмену вооружениями между союзниками.

Ранее сообщалось, что Словакия направила на Украину колонну БМП-1. Свидетели сняли ее, пересекающей границу с Украиной в воскресенье.