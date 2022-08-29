Польша намерена передать ВСУ остатки советского вооружения из 500 танков и около 1000 БМП-1
Однако Варшава добивается от своих партнеров по НАТО компенсации более современными вооружениями.
Польша собирается поставить на Украину около 500 Т-72 и 1000 БМП-1, сообщают СМИ. Но взамен, по кольцевой системе, требует поставить ей современные вооружения.
Поставки планируют начать в 2023 году, до тех пор будут идти согласования по обмену вооружениями между союзниками.
Ранее сообщалось, что Словакия направила на Украину колонну БМП-1. Свидетели сняли ее, пересекающей границу с Украиной в воскресенье.
Опубликовано: Тарас Медведев
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