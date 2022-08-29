Зеленский заявил, что Донецк снова будет украинским
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Донецк и все города, занятые Россией, вернется "счастливая и безопасная жизнь", сообщает "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что символом этого станет украинский флаг, который будет висеть во "временно оккупированных" городах.
В своем вчерашнем выступлении Президент Владимир Зеленский напомнил, что День Донецка и День шахтера традиционно отмечаются в последние выходные августа.
"Но мы не забыли и не забудем ни одного нашего города и ни одного нашего народа. Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерское дело всегда было одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс практически разрушен, опустошен. Гордый и смелый украинский Донецк был унижен и ограблен", - заявил Зеленский, которого цитирует "Интерфакс-Украина".
Украинский лидер отметил, что Россия принесла на Донбасс якобы "самое страшное": "абсолютное игнорирование ценностей и жизни, деградацию и смерть".
"Они верят, что останутся там навсегда. Но это временно. Вместе с Украиной на оккупированные территории вернется жизнь, вернется достоинство народа Донбасса и возможность безопасной и счастливой жизни", - подчеркнул он.
Президент Владимир Зеленский также объявил, что с понедельника возобновляет выступления перед странами и народами, поддерживающими его страну.
Опубликовано: Николай Скира
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