Борис Джонсон признал, что Великобританию ждут тяжелейшие времена

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Mail on Sunday написал, что ближайшие месяцы будут трудными из-за роста цен на энергоносители. В этом обвинил президента России Владимира Путина.

"Ближайшие месяцы будут трудными, возможно, очень трудными. Наши счета за электроэнергию будут головокружительными. Для многих из нас стоимость отопления дома уже ужасает", — признал Джонсон, но добавил, что Британия справится и у нее впереди светлое будущее.

Он добавил, что виноват в сложившейся ситуации президент России Владимир Путин.

"Именно варварское вторжение Путина напугало энергетические рынки. Эти действия Путина дорого обходится британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин знает об этом. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы уступили. Он считает, что у мягких европейских политиков не хватит духу воевать — что грядущей зимой мы бросим перчатку, снимем санкции и пойдем клянчить у России нефть и газ", — написал британский премьер.

Он подчеркнул, что такая уступка была бы "чистым безумием", поскольку с каждым месяцем "позиции Путина слабеют, а его способность запугивать и шантажировать все меньше и меньше".

Он заверил, что правительство придет на помощь кризису роста стоимости жизни и добавил, что из бюджета уже выделены огромные суммы на поддержку оплаты счетов, и в следующем месяце, вне зависимости от того, кто займет пост премьер-министра, правительство объявит об огромном пакете финансовой поддержки.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания имеет возможность предоставления такой помощи и уже продемонстрировала ее в ответ на экономический спад после вспышки пандемии COVID-19.﻿

С октября цены на энергоносители для частных потребителей в Великобритании вырастут на 80%, а это значит, что при типичном потреблении счета увеличатся с 1971 до 3549 фунтов в год, а по прогнозам в следующем году даже превысят 6000 фунтов.