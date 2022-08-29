Владимир Зеленский провёл секретное совещание с руководителями силовых структур

Президент Украины собрал высший командный состав для совместного обсуждения ситуации на фронте.

На официальном сайте Президента Украины сообщается, что Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств на котором обсуждалась ситуация на фронте.

"Владимир Зеленский провел секретное совещание с руководителями секторов национальной безопасности и обороны. Участники заслушали доклад о ситуации на фронте", — сообщается в релизе.

Кроме того, были рассмотрены вопросы снабжения украинской армии и координация совместных действий с союзниками.