В ночь на понедельник ВСУ выпустили десяток снарядов по Энергодару, что вызвало разрушения и пожары.

Еще до ночной атаки телеграм-каналы сообщили, что ВСУ применили зажигательные снаряды, чтобы поджечь местность и вызвать непроницаемость атмосферы для беспрепятственных атак бепислотников на объекты ЗАЭС.

А ночью был атакован город атомщиков. Сообщается о поврежденных домах и десятке сгоревших автомобилей, получили ранения жители Энергодара.

По оценке местных властей, Киев предпринимает попытки запугать членов миссии МАГАТЭ, которые должны посетить ЗАЭС на этой неделе.