После атаки ВСУ на Энергодар ранены жители и уничтожены десятки машин

В ночь на понедельник ВСУ выпустили десяток снарядов по Энергодару, что вызвало разрушения и пожары.

Еще до ночной атаки телеграм-каналы сообщили, что ВСУ применили зажигательные снаряды, чтобы поджечь местность и вызвать непроницаемость атмосферы для беспрепятственных атак бепислотников на объекты ЗАЭС.

А ночью был атакован город атомщиков. Сообщается о поврежденных домах и десятке сгоревших автомобилей, получили ранения жители Энергодара.

По оценке местных властей, Киев предпринимает попытки запугать членов миссии МАГАТЭ, которые должны посетить ЗАЭС на этой неделе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 