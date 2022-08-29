После атаки ВСУ на Энергодар ранены жители и уничтожены десятки машин
В ночь на понедельник ВСУ выпустили десяток снарядов по Энергодару, что вызвало разрушения и пожары.
Еще до ночной атаки телеграм-каналы сообщили, что ВСУ применили зажигательные снаряды, чтобы поджечь местность и вызвать непроницаемость атмосферы для беспрепятственных атак бепислотников на объекты ЗАЭС.
А ночью был атакован город атомщиков. Сообщается о поврежденных домах и десятке сгоревших автомобилей, получили ранения жители Энергодара.
По оценке местных властей, Киев предпринимает попытки запугать членов миссии МАГАТЭ, которые должны посетить ЗАЭС на этой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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