SIC: фермеры в Португалии раздают апельсины из-за отсутствия покупателей и заявок

Телеканал SIC сообщает, что некоторые португальские фермеры начали бесплатно раздавать апельсины на юге страны из-за отсутствия покупателей и заявок на продукцию.

Проблемы наблюдаются не только в Португалии, но и других южных странах. Европейский рынок столкнулся с переизбытком предложений апельсинной из-за санкций на постава в Россию. Это негативно сказалось не только на заявках, но и ценах.

в Португалии раздавать апельсины стало выгоднее, чем продавать (затраты по себестоимости больше цены, за которую реально продать продукт). При этом, даже если фермеры попробовали бы продать апельсины, у них бы ничего не вышло — продавать буквально некому, нет заявок даже на следующий урожай.

Фермер Куштодиу Руйву в городе Фару заявил, что он не помнит ничего подобного в истории своего хозяйства. Он решил отдавать апельсины бесплатно и, даже если люди хотят заплатить, он не берет ни копейки.

Он добавил, что его урожай составляет порядка 1000 тонн, которые он продавал каждый год. Однако в этом году удалось продать только 150 тонн. Чтобы сэкономить на сборе фруктов, он пригласил всех желающих на плантации забирать апельсины самостоятельно.