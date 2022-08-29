Der Spiegel Magazine: газохранилища Германии заполняются быстрее предполагаемых сроков

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газохранилища страны заполняются быстрее, чем планировали в правительстве. Он выразил надежду, что Германия сможет избежать дефицита газа этой зимой.

Роберт Хабек отметил, что целью правительства ФРГ было заполнить хранилища на 85% до наступления отопительного сезона. При этом, если темпы закачки газа не сбавиться по непредвиденным причинам, то газохранилища Германии будут заполнены на этот уровень к началу сентября 2022 года.

Министр подчеркнул, что Германия находится на втором этапе трехэтажного плана действий для чрезвычайных ситуаций. План был разработан на случай полного прекращения поставок газа из России — от основного поставщика топлива в страну.

Хабек добавил, что сегодня процесс перехода на альтернативные поставки «идет полным ходом». Только 9,5% газа, который потребляют жители и компании Германии в августе, приходилось на российские поставки. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года, на российский газ приходилось 55% всего потребления Германии.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ планировало уровень заполнения газохранилищу к 1 сентября 2022 года на уровень 75%, однако хранилища уже заполнены на 82,2%. Таким образом производственные компании Германии смогут забирать газ из хранилищ в течении всей зимы без последствий для населения.