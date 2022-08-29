Reuters: в Индии начался снос незаконно построенных небоскребов

По сообщению информационного агенства Reuters, недалеко от Нью-Дели власти начали сносить одни из самых высоких строений индийской столицы. Снос занял меньше 10 секунд.

Причиной сноса небоскребов послужило то, что они были построены незаконно. При этом, местное население не возмущалось, а напротив приветствовала и аплодировала рабочим, которые занимались сносом 103-метровых зданий.

Постановление о сносе незаконно построенных небоскребов в Нью-Дели Верховный суд Индии выдал еще в прошлом году. Суд установил, что постройки нарушают множество норм, в том числе и пожарной безопасности. Важно и то, что это далеко не первый случай сноса зданий в Индии, которые простояли от года до нескольких десятков лет прежде, чем выяснилось, что они незаконно построены.

Общественные организации призывают не сносить дома, а производить необходимые доработки и отдавать жилищную площадь нуждающимся. Это было бы наиболее актуальным решением с учетом множества бездомных и нищих людей в Индии.

Тем не менее, власти Индии считают, что сносить незаконные постройки, нарушающие нормы строительства и безопасности, гораздо выгоднее, чем производить в них доработки. В каждом из снесенных в воскресенье небоскребов было по 850 готовых квартир, в которых ранее проживали люди.