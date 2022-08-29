The Times: глава МИД Великобритании Трасс объявит Китай угрозой национальной безопаности

Авторитетное издание The Times сообщает, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена объявить Китай угрозой национальной безопасности, если станет премьер-министром.

Осведомленные источники в правительстве Великобритании сообщили изданию The Times, что в случае, если министр иностранных дел страны Лиз Трасс займет пост премьер-министра, Китай будет объявлен «угрозой национальной безопасности».

При этом Лиз Трасс не единственный претендент на пост премьер-министра Великобритании. Кроме того, доверие к ее политической линии вызывает сомнения у многих жителей страны. Однако Трасс называют «самым очевидным будущим премьером».

В случае своего избрания на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пообещала населению страны «придать внешней политики новую форму и пересмотреть документ, по которому официальный Лондон ставит в приоритет дипломатию, а не обороноспособность».

Если Китай будет объявлен угрозой национальной безопасности для Великобритании, то он автоматически получит статус «критической угрозы». При этом для самого Китая фактически ничего не измениться, как во внешней, так и во внутренней политики.