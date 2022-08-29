Reuters: Индия не сможет долго оставаться самой быстрорастущей экономикой мира

Индия зафиксировала невероятный экономический рост в прошлом квартале, однако экономисты крайне скептически относятся к статусу страны, как «самой быстрорастущей экономики мира».

Индия имеет серьезные проблемы с быстрыми темпами инфляции и высокой безработицей, которая превышает верхний предел диапазона Резервного банка страны. Поэтому даже при всем желании, вряд ли Индия сумеет остаться самой быстрорастущей экономкой мира до конца 2022 года.

Экономисты внутри страны еще менее оптимистичны с прогнозами. Так, официальные данные говорят о замедлении экономики по итогам третьего квартала сразу на 6,2%. С одной стороны, цифра кажется внушительной, с другой — средний прогноз на вторую половину 2022 года был минус 15,2%, поэтому положительные моменты в замедлении на 6,2% также имеются.

Кроме того, внутреннее потребление населения Индии недостаточно сильное, чтобы стимулировать дальнейший рост, а реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне за последние несколько лет. Инвестиции также не смогут справиться с проблемой стимуляции экономики, так как они никак не влияют на внутренние потребление, а рассчитаны на внешние рынки.

Инвесторы, которые приходят в Индию, заинтересованы исключительно в производстве на территории страны, а продажа товаров, по их мнению, должна происходить в третьих странах. За счет этого дефицит счеты текущих операций только увеличивается и на данный момент составляет до 3,1% от ВВП за 2022 год.