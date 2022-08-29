Литвинова, Острецов и сын Владимира Высоцкого о знаменитом певце и музыканте Викторе Цое

Каково мнение о жизни и творчестве Виктора Цоя у современных знаменитостей, и что думает и говорит о нем сын Владимира Высоцкого.

Сегодня, спустя более тридцати лет с момента трагической гибели Виктора Цоя, который из реального человека превратился уже в легенду, говорят многие. Но тем более интересно узнать, каким его настоящим и живым запомнили те, кто знал и общался с ним лично.

Например, Рената Литвинова училась вместе с сыном Владимира Высоцкого Аркадием. Именно у него дома она познакомилась с музыкантами группы Кино и, собственно, с самим Виктором Цоем. Литвинова вспоминает, что когда она его впервые увидела, он лежал на диване в квартире Аркадия, и был не слишком разговорчив. На все высказывал краткое, но емкое мнение.

Например, на восторги Аркадия по поводу его влюбленности в подругу Литвиновой он ответил, что она просто хорошая девчонка. Но эта самая девчонка очень гордилась такой вроде бы непримечательной характеристикой от Виктора Цоя.

Литвинова говорит, что он уже тогда был кумиром, одевался во все черное, но имел неподражаемый стиль, а его подводку раскосых глаз копировала даже она. Хотя, по мнению Ренаты Литвиновой, у которой у самой сформировался особенный самобытный стиль, подражать Цою было довольно проблематично. Он уже сам по себе был уникальным явлением.

Она вспоминает, что он любил носить шарфы, но более всего в его внешности впечатляли жесткие волосы, которые будто бы стояли ирокезом сами по себе. И, если требовалось собрать на массовку людей, Виктору было достаточно сделать один единственный звонок, и толпа собиралась быстро и бесплатно.

А вот сам Аркадий Высоцкий довольно неохотно делится воспоминаниями о Цое. По его словам, их знакомство было шапочным, хотя действительно пару раз группа Кино останавливалась у него дома. Деталей же общения с Виктором Цоем Аркадий Высоцкий не помнит, или же просто не хочет делиться ими. Во всяком случае, о датах съемки сохранившихся фотографий он вспомнить ничего не может.

Чуть более откровенен Георгий Острецов, модельер и художник. Он вспоминает, встречу с Цоем во ВГИКе, когда тот приезжал озвучивать Йяхху. Этот день он действительно провел в компании музыкантов группы Кино, но впоследствии они с Цоем больше не встречались. Георгию запомнилось, что Цой в коридоре ВГИКа играл с Каспаряном в кунг-фу, и это неизменно притягивало к себе внимание окружающих. На тот момент Виктор Цой уже находился на пике славы, и старался соответствовать на публике своему имиджу бунтаря, которому не указ никакие правила и ограничения.