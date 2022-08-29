Откровенная Леди Гага публично и без стеснения рассказывает о психическом здоровье

Несмотря на то, что психическое здоровье тема скользкая, такие знаменитости как Леди Гага позволяют себе говорить о нем на публике без лишнего стеснения.

Тема психического здоровья в масс-медиа до сих пор является в известной степени табуированной, хотя мы время от времени да и слышим, как очередная знаменитость отправилась восстанавливать свои душевные силы в очередной рехаб после нервного срыва.

Но актуальна она не только для известных людей, но и для простых смертных. Особенно детей и подростков, которые нередко оказываются в своеобразном вакууме от невозможности поделиться проблемами в этой сфере, или просто задать интересующие вопросы и развеять собственные сомнения в разговоре с самыми близкими людьми.

Поэтому обнародование важности такого рода бесед, которые должны быть предельно благожелательными и откровенными на широкую публику со стороны известных личностей, имеющих влияние на массовое сознание, несет несомненную пользу и для самих детей и подростков, которых этот вопрос волнует, и для родителей, которые порой не знают, как подступиться к разговору, и вообще не всегда умеют общаться с детьми.

Разговор на тему психического здоровья состоялся у поп-звезды Леди Гаги во время виртуальной беседы посвященной выходу книги, создателями которой является сама певица и ее мать Синтия Джерманотта.

Один из участников мероприятия открыто спросил, как ему можно рассказать родителям о своем психическом здоровье. Мать Леди Гаги отметила, что дети зачастую обходят эту непростую, но важную тему в разговорах со своими родителями по причине того, что сами родители дают почву для такой скрытности. Ведь немногие взрослые способны откровенно говорить с детьми о своих проблемах.

Собственно говоря, женщина призналась, что подобный грех числится и за ней. В свое время, когда росли ее дети, она придерживалась позиции, что для них она должна быть всегда сильной опорой, а потому избегала говорить с чадами о своих жизненных трудностях. К слову, Синтия Джерманотта является матерью не только Леди Гаги. У нее есть еще вторая дочь Натали Джерманотта, которая успешно реализует себя сегодня на поприще модельера и дизайнера одежды.

Синтия подчеркнула, сколь важно правильно реагировать на откровения своего ребенка в области психического здоровья в частности. Важно, чтобы после признания он не почувствовал со стороны родителей никакого осуждения, иначе это может подорвать доверие. А это уже серьезный шаг назад, ведь хрупкую душевную близость между детьми и родителями бывает очень непросто восстановить.