Фигура Леди Гаги – это вполне достижимый идеал, и создать его довольно просто

Стройная фигура певицы Леди Гаги, на которой даже самый эксцентричный наряд смотрится великолепно, сегодня является идеалом для многих девушек.

О Леди Гаге сегодня не слышал только глухой. Ее имя на слуху даже среди тех, кто далек от увлечения популярной музыкальной культурой. Она действительно очень талантливая певица и музыкант, но все же своей невероятной популярностью она обязана в числе прочего и эксцентричным сценическим и не только сценическим нарядам, которые порой превосходят самые смелые эксперименты в мире моды.

Но едва ли все эти костюмы смотрелись бы столь эффектно, вызывая интерес у мужчин и зависть у женщин, если бы певица не обладала действительно пропорциональной стройной фигурой. А уж этого у нее не отнять, как ни крути.

Но добиться столь же впечатляющих результатов может каждая женщина, если примерит на себя тренировочный план Леди Гаги. А она является заядлой посетительницей спортивного зала. И это при том, что в процессе репетиций и выступлений девушка сжигает невероятное количество калорий. Если вы посмотрите ее концерт, то сразу поймете, о чем идет речь.

Комплекс певицы состоит из семи упражнений, и направлен он преимущественно на жиросжигание. А сами упражнения состоят в следующем. На первом месте идут наклоны в стороны. Чтобы выполнить это движение, необходимо взять гантель подходящего веса в одну руку, другую же при этом приложить к виску, и сделать наклон в сторону руки с гантелью максимально низко, после чего нужно вернуться в исходное положение с небольшим отклонением в противоположную сторону. Выполняется движение по двенадцать раз на каждую руку. Оно отлично укрепляет мышцы пресса и спины.

Вторым любимым упражнением Леди Гаги является известный всем велосипед. Для его выполнения необходимо лечь на спину, сомкнуть ладони в замок за головой и делать сгибания корпуса таким образом, чтобы локоть касался колена противоположной ноги. Это движение отлично подходит для создания плоского живота и укрепления мышц корпуса.

Следующее упражнение из комплекса называется малый маятник. Чтобы его выполнить, нужно лечь на спину и развести руки в стороны ладонями вниз. Ноги при этом должны быть согнуты в коленях и лежать по одной стороне от корпуса. Упражнение заключается в перебрасывании ног на другую сторону. Нужно делать не менее двадцати повторений.

Столько же повторений нужно делать и в тяге к груди в положении сидя. Вам нужно будет сесть на стул, и наклонить тело до угла в сорок пять градусов при прямой спине. Груз, который держите в руках, следует подтянуть сначала к груди, а потом опустить вниз.

Тяга от себя лежа еще одно упражнение, которое Леди Гага выполняет регулярно. Делать его следует лежа на полу, подняв над собой руки с гантелями. Ладони при этом направлены друг к другу. Руки нужно медленно опустить к вискам без касания к полу. В подходе делается двадцать раз.

А вот для стройных бедер и ягодиц хорошо подойдет упражнение скейтер. В исходном положении нужно стоять прямо, держа ноги на ширине плеч, а стопы носками врозь. Правая нога отводится назад и влево, потом то же нужно повторить для другой ноги. Скейтер повторяется по двадцать раз на каждую ногу. И напоследок можно сделать подъемы. Одну ногу нужно поставить на стул, другую завести за первую, и затем сгибать ногу опоры, касаясь второй ногой пола.