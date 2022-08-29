Какие факты о женщинах-затворницах Средневековья могут шокировать современного человека

Затворничество и уход от мирской жизни ради духовных исканий было популярной практикой в средневековые времена, когда религиозные принципы довлели над всеми сферами жизни.

Первые женщины-затворницы по сохранившимся средневековым свидетельствам стали появляться в восьмом-девятом веке, а к тринадцатому веку их становилось уже все больше, и практика ширилась. Так продолжалось вплоть до века семнадцатого, когда тенденции Просвещения стали активнее внедряться в повседневную жизнь.

В разных странах женщины проходили различный путь к затворничеству. В Великобритании, например, девушка или женщина, пожелавшая стать затворницей направлялась к епископу, который проводил с ней сложный разговор с выявлением причин такого ее желания, и доводил все условия и запреты жизни затворницы.

Если ответы его удовлетворяли, производилась сама процедура посвящения. В церкви будущую затворницу клали на пол в церкви, окуривали благовониями и читали специально одобренные для этого ритуала псалмы.

По завершении процедуры затворницу отводили к месту затворничества, посыпали ее плечи пылью, и запирали дверь в каморку. Затворниц содержал даже король Генрих Третий. По сохранившимся данным под его покровительством было не менее двадцати семи затворниц, которые должны были молиться за короля. У некоторых из них даже были достаточно просторные апартаменты, и даже дома.

А вот французские затворы могли стать настоящим адом для их обитательниц. Дело в том, что каморки были настолько малы по площади, что находящаяся там женщина не могла даже вытянуться во весь рост лежа, и спать могла только согнувшись в три погибели.

Предполагалось, что затворничество это решение пожизненное. Женщин отправляли в совершенно пустое помещение, в котором не было ни элементарного спального места, ни даже выгребной ямы, которое потом замуровывалось сверху. Оставалось только небольшое зарешеченное окошко, через которое страдалицам подавали еду и воду.

Неудивительно, что в скором времени одежда на них сгнивала, а бедолагам приходилось жить прямо среди объедков и экскрементов. Поэтому, большинство затворниц жило совсем недолго, и умирало в первые несколько лет затворничества от голода и болезней. Некоторые сходили с ума, но были и те, кто жил и по тридцать-пятьдесят лет.

Зачастую затворничество не было добровольным решением. Ему подвергали женщин, уличенных в распутстве, больных и увечных, а также изнасилованных. Им внушалась вина за совершенное над ними злодеяние, и девушка или женщина иной раз не видела другого выхода, как отправиться в страшное заточение замаливать свои грехи.