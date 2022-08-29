Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили свыше ста бойцов украинских нацбатальонов «Айдар» и «Азов» в районе города Марганец.

29 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил об уничтожении не менее ста служащих украинских национальных батальонов «Айдар» и «Азов», а также 108-й отдельной бригады ТерО ВСУ в ДНР.

Конашенков отметил, что в результате высокоточного удара ВС РФ близ города Марганец по пунктам временного базирования и полевым лагерям украинских военных помимо ликвидации части личного состава 108-й бригады теробороны, нацбатов «Айдар» и «Азов» ВСУ были также уничтожены двадцать единиц вооружения и более трёх тысяч ракет противника.