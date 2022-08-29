Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято

В жизни реального Виктора Цоя, а не слепленной легенды были эпизоды и факты, которые никак не укладываются в героический сценический образ.

Виктор Цой родился в 1962-м году, и на тот момент не было никаких предвестников того, что мальчик станет выдающимся явлением в музыкальном мире. Его отцом был простой корейский инженер, а мама работала в школе учителем физкультуры.

Отношения у родителей были непростыми, они то расходились, то вновь пытались строить семейную жизнь, что не могло не сказаться на мальчике. Его исключили из художественной школы, и Виктор был вынужден пойти в ПТУ, и мог бы потеряться среди множества своих сверстников, если бы не был Виктором Цоем.

В армию Виктор идти категорически не хотел. По этой причине он, который не мог терпеть вида крови, имитировал попытку суицида. Для этого он поцарапал руки, и придал своему лицу выражение умалишенного в ожидании скорой помощи. Делалось это с очевидным умыслом: получить диагноз маниакальный психоз, и тем самым избежать призыва. Что ему с успехом и удалось. В результате он два месяца пролежал в психиатрической клинике.

При этом, несмотря на то, что по характеру его едва ли можно было бы считать образцом мужественности, именно такой образ Виктор Цой выстраивал для публики. Его кумиром был Брюс Ли, и он всячески искал отсылки к его образу в собственном. Известно даже, что Цой начал заниматься кунг-фу, чтобы быть более похожим на Брюса Ли. Он даже снялся в фильме Игла, который вышел в 1988-м году.

У Цоя было бесчисленное количество поклонниц, но женат он был всего один раз. Познакомился он со своей будущей супругой Марианной Родованской еще до того, как его имя стало греметь: девушка написала свой телефонный номер прямо на лице певца. В 1984-м году пара официально расписалась.

В ЗАГСЕ после церемонии другой музыкант, Борис Гребенщиков притащил ящик вина, и устроил вечеринку-квартирник на сотню гостей. Но брак не задался. В 1987-м году Виктор познакомился во время съемок фильма Асса с Натальей Разлоговой, которая была старше его на шесть лет. Узнав об измене, Марианна оставила певца, и он стал жить с Натальей одним домом вполне дружно до самой трагической аварии, унесшей его жизнь.

Доходы от творчества и авторских прав после смерти певца семья стала получать далеко не сразу. Их получали сторонние люди, которые знали, как обходить острые углы. И только в 2000-м году вдова Цоя Марианна, отсудила права на песни своего супруга. Благодаря этому его сын живет в полном достатке сегодня, и не испытывает нужды в материальных средствах.