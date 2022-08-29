Как сложились жизни участников группы Кино после гибели их лидера Виктора Цоя

Трагическая гибель оборвала жизнь Виктора Цоя, а что стало в дальнейшем с его группой и коллегами и соратниками певца по творчеству.

Виктор Робертович Цой родился 10 июня 1962 года. В этот день никто не мог и предположить, что мальчик перевернет отечественную музыкальную сцену, и станет поистине культовой фигурой, и кумиром молодежи восьмидесятых-девяностых годов.

Но и сегодня песни Цоя продолжают жить, его слушают не только старшее поколение, но и современная молодежь, что говорит о том, что творчество певца и его личность уже стали настоящей легендой.

Сложно представить, сколько всего мог бы создать этот выдающийся музыкант, если бы его жизнь не оборвала роковая автомобильная катастрофа, когда он был на пике своей популярности. Его музыкальный коллектив Кино, идейным вдохновителем создания которого он и был продержался на плаву менее десяти лет, но за это время было сделано столько, на сколько многим и целой жизни не хватает.

Группа выпустила восемь полноценных альбомов, издала несколько сборников и концертных записей. Ребята планировали организовать большое турне по городам Советского союза, но этим амбициозным планам, увы, не суждено было осуществиться. В августе 1990-го года Виктор попал в аварию, и трагически погиб. На момент смерти легендарному рокеру было всего двадцать восемь лет.

Коллектив после смерти своего лидера еще выпустил альбом под названием Черный, и объявила о том, что прекращает свою музыкальную деятельность. Что же можно сказать о дальнейшей жизни его участников.

Стоит отметить, что Цой зачастую привлекал множество своих друзей и коллег к работе над песнями, поэтому формально численность коллектива была довольно велика. Но костяк составляли трое музыкантов, они же оставались в группе на момент смерти Цоя: Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Игорь Тихомиров.

Юрий Каспарян был самым молодым участником Кино, у него из образования была всего лишь музыкальная школа. После распада группы он долгое время не мог найти себя в музыке, и выпустил сольный альбом Драконовы ключи только через несколько лет. Позднее он сотрудничал с Вячеславом Бутусовым и Игорем Тихомировым, создал рок-группу Ю-Питер, которая просуществовала до 2017-го года, писал музыку для кинематографа. По официальным данным Юрий был женат дважды: на американской актрисе Джоанне Стингрей, и на художнице Наталье Назаровой.

Игорь Тихомиров после распада группы Кино примкнул к коллективу ДДТ Юрия Шевчука, и позднее стал в нем звукорежиссером. Он женат, и у него есть дочь.

Георгий Гурьянов стал почетным профессором Новой Академии изящных искусств, много путешествовал по миру со своими лекциями и выступлениями, участвовал в организации рейвов в Петербурге. У него даже было несколько личных художественных выставок. К сожалению, он умер в 52 года от осложнений гепатита С.

В 2021-м году Игорь Тихомиров, Александр Титов и Юрий Каспарян, объединившись с Александром Цоем, сыном Виктора, возродили группу Кино, и вполне успешно.