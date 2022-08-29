The Wall Street Journal: инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет инспекцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с 31 августа по 3 сентября.

Правительство Украины официально подтвердило, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в период с 31 августа по 3 сентября 2022 года.

Позже, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил информацию, что агентство направит миссию из сотрудников по атомной энергии на ЗАЭС в этот период. Он также отметил, что некоторые специалисты уже на пути к станции и ожидают содействия.

Гросси добавил, что сотрудники МАГАТЭ «полны решимости в обеспечении безопасности и сохранности крупнейшего ядерного объекта». Стоит отметить, что ЗАЭС крупнейшая атомная электростанция не только в Украине, но и во всей Европе.

Территория ЗАЭС несколько недель подвергается обстрелам. При этом украинская сторона обвиняет в этом российскую армию, однако в практическим смысле в этом нет никакого смысла, так как станция уже находится под ее контролем.