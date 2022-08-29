Шольц: Германия передаст Украине суперсовременное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна передаст Украине некое суперсовременное оружие.

Вооруженные силы Украины получат от Германии некое суперсовременное оружие. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам Шольца, украинские войска получат в том числе новейшие системы противовоздушной обороны.

Шольц добавил, что Украина также получит и беспилотные летательные аппараты и радары.

"Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА", - сказал Шольц.