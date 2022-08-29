Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал новую поставку военной помощи Украине, в которую войдут современные радары, средства ПВО и БПЛА.

29 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём пресс-релизе заявил, что в течение нескольких недель ФРГ направит на Украину новую партию военной помощи для поддержания боеспособности ВСУ.

Шольц уточнил, что Берлин передаст Киеву современные средства противовоздушной обороны и радиолокационные системы, а также дроны-разведчики, что по мнению немецкого канцлера позволит украинской стороне на протяжении длительного времени сдерживать наступление Вооружённых сил РФ.