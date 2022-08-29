Шольц пообещал Украине доставить суперсовременное оружие в ближайшие недели

Лидер Германии Олаф Шольц поделился информацией, что займется поставкой высокотехнологического оружия на территорию Украины уже в ближайшие дни.

Германия решила выделить определенные орудия и военную технику на Украину. В списке имеются средства ПВО и беспилотники.

Это заявление Шольц рассказал во время своего визита в Карловский университет в Праге.

По словам немецкого лидера Берлин будет помогать Украине до тех пор, пока ситуация не урегулируется.