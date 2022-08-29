Союзные силы РФ и ДНР заняли населенный пункт Кодема в 16 км от Бахмута

Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР заняли населенный пункт Кодема.

В своем официальном Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о том, что союзные силы заняли село Кодема. Это уже 271-й населенный пункт освобожденный с начала специальной военной операции.

"По состоянию на 29 августа на территории ДНР союзным силам удалось освободить 271 населенный пункт, включая Кодему", — говорится в сообщении.

Село Кодема находится в 16 км от Бахмута, важного логистического узла, находящегося под контролем ВСУ.