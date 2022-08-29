Spiegel: Шольц выдвинул предложение создать в Европе единую ПВО
Лидер Германии Олаф Шольц хочет ввести новые приемы безопасности для Европы, поэтому было выдвинуто предложение о разработке системы противовоздушной обороны в Европе.
“Шольц предлагает разработать систему ПВО, которая будет нести безопасность на международном масштабе. По мнению немецкого лидера это будет гарант для всей Европы. При этом было отмечено, что такой способ будет намного дешевле и эффективнее”, – отмечает издание.
Также были высказаны слова о сплоченности и партнерстве как в прошлое время. Между тем, Германия играет центральную роль в вопросах противовоздушной обороны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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