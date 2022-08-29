В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ объявлена эвакуация с рабочих мест

В ВГА Новой Каховки рассказали об очередном обстреле ВСУ, в результате которого в городе объявлена эвакуация с рабочих мест.

29 августа глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что украинская сторона в очередной раз открыла массированный огонь по территории города, выпустив за сутки свыше десяти ракет, ставших причиной повреждения жилищ и школы.

Отмечается, что в результате атаки Вооружённых сил Украины в Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, местные жители экстренно направляются в бомбоубежища дабы исключить жертв среди мирного населения города.