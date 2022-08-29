Действительно ли у Адольфа Гитлера был сын, кто он, и чем можно доказать их родственную связь

После войны ходило много слухов о том, что Гитлер выжил, и даже оставил после себя потомков, находились и те, кто говорил, что является его сыном.

По официальной версии, конечно, у немецкого диктатора Адольфа Гитлера детей не было. Вернее, не было детей, рожденных в браке, и родство с которыми было бы зарегистрировано или доказано. Это, однако, не исключает того, что у него могли бы непризнанные внебрачные потомки. Но так ли это на самом деле?

Жизнь Адольфа Гитлера всегда была окружена множеством мифов, еще при его жизни. Ему приписывали как многочисленные связи с женщинами, так и утверждали, что он воздерживался от физической близости с ними. Есть мнение, что у Гитлера было много детей, но одна личность его потенциального сына стоит того, чтобы остановиться на ней подробнее.

Известно, что мальчик родился от некой Шарлотты Эдокси Алида Лобжуа, и появился он, когда его родители в браке не состояли, а значит он был незаконнорожденным. Отцом его записан некий солдат, воевавший во время Первой Мировой войны.

Мать мальчика была француженкой, и доподлинно известно, что Гитлер служил в тех местах, где она проживала в 1916-1917 годах. Существует даже ее портрет, написанный рукой будущего диктатора, а также воспоминания местных жителей и сослуживцев, которые косвенно подтверждают наличие связи между Шарлотт и Адольфом.

Малыш родился 25 марта 1918-го года и получил имя Жан-Мари. Мать отправилась в Париж, чтобы делать карьеру танцовщицы, и оставила ребенка на воспитание своим родителям. В двадцатых годах она вышла замуж за Клеменса Феликса Лоре, который усыновил Жана-Мари и дал ему свою фамилию.

В середине двадцатых годов Шарлотт куда-то пропала. К тому времени умерли его дедушка и бабушка, поэтому тетя пристроила его в семью к состоятельному человеку, который дал ребенку образование. В тридцатых годах он пошел на армейскую службу, в сороковых занялся бизнесом, а затем работал в сфере железнодорожных перевозок.

У Жана-Мари Лоре было девять детей. Его жена, узнав, что он, вероятно, является сыном Гитлера рассталась с ним в 1948-м году.

Эту историю обнародовал историк Вернер Мазер. В результате была произведена биогенетическая экспертиза, но результаты ее оказались довольно противоречивыми. Они не подтверждали и не опровергали родство Гитлера и Жана-Мари Лоре. А вот другое исследование, проведенное на основе почерка в 1977-м году, оказалось более информативным, и подтвердило, что Жан-Мари приходится Адольфу Гитлеру родственником первой линии. Впрочем, точка в этом вопросе так и не поставлена, и каждый волен верить или не верить.