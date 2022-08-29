Что произошло после войны с детьми итальянского диктатора Бенито Муссолини

У убитого итальянского диктатора Бенито Муссолини в отличие от Гитлера оставались дети, поэтому интересно узнать, как в дальнейшем сложились их судьбы.

Официальные источники упоминают о пятерых известных детях итальянского фашистского лидера Бенито Муссолини. Но он слыл большим любителем женщин, поэтому справедливо будет предполагать, что они могли родить и гораздо большее количество потомков, о которых нам на сегодняшний день ничего не известно. Поэтому поговорим о том, как жили, и чем занимались официальные дети Муссолини.

Дочь диктатора Эдда Муссолини родилась 1 сентября 1910-го года. Ее матерью была Ракеле Гауди, и на момент рождения дочери родители ее женаты не были. В девятнадцатилетнем возрасте Эдда вышла замуж за Галеаццо Чиано и в 1931-м году родила сына. С 1941 по 1943 годы Эдда служила в Красном кресте медсестрой, а спустя год ее муж был расстрелян за измену партии. И даже слезные просьбы дочери помиловать его, не смягчили диктатора.

Она сбежала в Швейцарию, а потом после возвращения была обвинена в пособничестве фашизму и приговорена к двухлетней ссылке на остров Липаре. В 1975-м году она издала автобиографическую книгу. Прожила Эдда 84 года, и скончалась в 1995-м

В 1915-м году любовница Муссолини Ида Дальзер родила сына Бенито Альбино. Несмотря на то, что она назвала мальчика в честь отца, сам диктатор отказывался его признавать, и даже приказал изъять все документы, которые бы свидетельствовали об их родстве. Более того, он установил за Идой и ребенком слежку, а впоследствии заточил ее в психбольницу, где она скончалась в 1937-м году. Бенито-младший стал служить в армии, и всячески подчеркивал родство с диктатором, что его и сгубило. Муссолини также отправил его в психлечебницу, где он умер в 1942-м году в возрасте 27 лет.

Витторио Муссолини появился на свет в 1916-м году от Ракеле Гауди, на которой фашистский лидер все же женился. Он служил в ВВС, работал режиссером и сценаристом, и даже получил приз Венецианского кинофестиваля в 1938-м году за фильм Пилот Лучано Серра. После войны он уезжал в Аргентину, но потом вернулся в Италию, и прожил 80 лет.

Еще один сын диктатора Бруно Муссолини родился в 1918-м году от Ракеле Гауди. В детстве он сильно болел дифтерией и астмой, но в семнадцатилетнем возрасте стал пилотом, и даже служил вместе с братом Витторио некоторое время. К сожалению, Бруно погиб в 1941-м году во время тренировочного полета.

Младший ребенок в семье Романо Муссолини родился 26 сентября 1927-го года. Он увлекался музыкой, занимался на скрипке, а позднее стал джазовым музыкантом. Первый свой альбом он выпустил в возрасте 29 лет. В 1962-м году он женился на сестре Софи Лорен Анне Шиколоне, и у них родилась дочь Алессандра. В 2004-м году Романо выпустил книгу воспоминаний об отце. Умер он в 2006-м году в возрасте 78 лет.