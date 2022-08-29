ВСУ пробили крышу спецкорпуса №1 Запорожской АЭС

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные пробили крышу спецкорпуса №1 ЗАЭС в Энергодаре.

В понедельник, 29 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередной атаке украинской стороной по территории ЗАЭС в Энергодаре.

Рогов утверждает, что в результате обстрела один из выпущенных ВСУ снарядов пробил крышу специального корпуса №1 Запорожской АЭС, где хранится неотработанное ядерное топливо. Точные подробности произошедшего устанавливаются.