ВСУ пробили крышу спецкорпуса №1 Запорожской АЭС
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные пробили крышу спецкорпуса №1 ЗАЭС в Энергодаре.
В понедельник, 29 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередной атаке украинской стороной по территории ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов утверждает, что в результате обстрела один из выпущенных ВСУ снарядов пробил крышу специального корпуса №1 Запорожской АЭС, где хранится неотработанное ядерное топливо. Точные подробности произошедшего устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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