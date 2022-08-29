Борис Джонсон будет добиваться возвращения на пост премьер-министра, заявил бывший министр

Борис Джонсон желает силой обратно вернуться на свою должность, предсказал бывший министр кабинета консерваторов.

Рори Стюарт, который баллотировался против г-на Джонсона на пост лидера Тори в 2019 году, поставил в сравнение уходящего премьер-министра с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, также с предыдущим лидером США Дональдом Трампом, которые также желают и замышляют возвращение.

Бывший министр международного развития сказал программе BBC Radio 4 Today: "Я боюсь, что у него необычайное эго, и он считает, что с ним плохо обращались.

Мистер Джонсон был отстранен от должности своими же депутатами после ряда скандалов, и на следующей неделе его место под номером 10 займет Лиз Трасс или Риши Сунак.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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