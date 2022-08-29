Ариадна Эфрон единственная дочь поэтессы Цветаевой, которая выжила после войны

Отношение к материнству у Марины Цветаевой всегда было непростым, несмотря на то, что у нее было двое детей, но пережила голод и войну только одна из них Ариадна Эфрон.

Ариадна Эфрон была старшим ребенком в семье знаменитой поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Жизнь ее с самого начала не была простой. Ей пришлось встретить и стоически пережить много потерь, но при этом она всегда оставалась верной своей сильной, доставшейся от матери творческой природе. Став взрослой, она косвенно пойдет по стопам своей великой матери, будет работать переводчицей и писать мемуары.

Ранние годы Ариадны, которую в семье звали Алей, были отмечены многочисленными трагедиями. Отношения с матерью тоже оставляли желать лучшего. А позднее в военные годы она потеряла своих самых близких людей, мать, отца и брата Георгия. Все они по разным причинам покинули этот мир. Ей же суждено было выжить. Несмотря на это, Ариадна была человеком с живым пытливым умом. Пережитые потери не смогли заставить ее утратить жажду жизни, и, что более важно, творчества.

Ввиду того, что еще в 1922-м году семья Цветаевой-Эфрон покинула Россию, Ариадне удалось пожить в различных странах, в частности во Франции и Чехословакии. Именно во Франции она получила отличное образование, и стала искусствоведом. В дальнейшем Ариадна Эфрон писала для различных известных журналов, как французских, так и советских, и занималась переводами стихов Владимира Маяковского.

В 1937-м году Ариадна Эфрон вернулась в советскую Россию, а спустя два года ее арестовали в подозрении о том, что она является шпионкой. Выйти из заключения Ариадна смогла только в 1948-м году, да и то во многом благодаря ходатайству своего гражданского мужа Самуила Гуревича.

Но воссоединение пары, к сожалению, долго не продлилось. Самуилу удалось спасти свою любимую женщину, но пробыли они вместе не более трех лет. В 1951-м году Гуревича расстреляли прямо под новый год. Ариадна же стала заниматься преподавательской деятельностью, много по-дружески общалась и списывалась с писателем Борисом Пастернаком. Но и это не продлилось слишком долго.

В 1949-м году Ариадну Эфрон приговорили к пожизненной ссылке в Красноярском крае. Там она раскрыла и стала задействовать еще один свой талант художницы-оформителя. В 1955-м году ее дело было пересмотрено, она была признана невиновной репрессированной, и смогла вернуться в Москву. Прожила Ариадна Эфрон 62 года, и умерла 26 июля 1975 года. Возможно, именно творчество позволило этой женщине с такой непростой судьбой выстоять, и не сломаться.