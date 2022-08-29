Власти Запорожья: в результате удара ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.
В своем официальном Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ, один из снарядов попал в крышу спецкорпуса №1 в котором хранится ядерное топливо.
"В этом корпусе хранится свежее ядерное топливо для реакторов атомной станции", — сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ начнет работу на Запорожской АЭС уже на этой неделе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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