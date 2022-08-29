Reuters: Шольц заявил что видит Евросоюз включающий Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник пообещал решительную поддержку Украине и другим странам, претендующим на вступление в Европейский союз, подчеркнув, однако, что расширение блока до "30 или 36" потребует реформ.

В речи, излагающей его видение ЕС во время визита в Чехию, Шольц сказал, что вторжение России в Украину требует "европейского ответа на этот водораздел".

Блоку необходимо уменьшить свою "одностороннюю зависимость", будь то на экономическом, энергетическом или оборонном фронтах, призвал он, призывая к "геополитическому, суверенному и расширенному ЕС".

Немецкий лидер также подчеркнул, что он "привержен" тому, чтобы шесть стран западных Балкан, Молдова, Грузия и Украина присоединились к блоку.

"Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам", - сказал Шольц.