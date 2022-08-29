ВСУ обстреляли хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Украинские войска снова нанесли удар по Запорожской атомной электростанции.
Националисты украинской армии сегодня, 29 августа, снова нанесли удары по территории Запорожской атомной электростанции.
Вооруженные силы Украины при обстреле станции попали по зданию, в котором хранилось ядерное топливо.
К счастью, снаряд не разорвался и не нанес существенных повреждению постройке, кроме пробитой крыши.
"Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", - подписал фото Рогов.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины