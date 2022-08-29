Украинские войска снова нанесли удар по Запорожской атомной электростанции.

Националисты украинской армии сегодня, 29 августа, снова нанесли удары по территории Запорожской атомной электростанции.

Вооруженные силы Украины при обстреле станции попали по зданию, в котором хранилось ядерное топливо.

К счастью, снаряд не разорвался и не нанес существенных повреждению постройке, кроме пробитой крыши.

"Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", - подписал фото Рогов.