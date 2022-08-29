Fox News: президента США Байдена обвинили в подкупе избирателей

По сообщению телеканала Fox News, президента США Джо Байдена обвиняют в подкупе избирателей перед выборами из-за решения списать студенческие долги в несколько сотен миллионов долларов.

В кругах американских чиновников и политиков (в основном от республиканской партии) практически открыто обвиняют президента США Джо Байдена в подкупе избирателей из-за решения списать студентам долги по кредитам на оплату обучения.

В эфире телеканала Fox News прозвучала фраза, что новая реформа должна так и называться «закон Байдена о взяточничестве и подкупе голосов 2022 года». Ведущий телеканала отметил, что за списание студенческих долгов «заплатят обычные трудолюбивые американцы».

Ранее решение президента США о возобновлении компенсации по студенческим кредитам раскритиковали в Совете экономических консультантов. Председатель совета Джейсон Фурман назвал такое решение «подливанием бензина примерно на полмиллиона долларов в уже полыхающий инфляционный пожар».

С января 2023 года в США возобновят выплаты по студенческим кредитам. Для должников будет введет ряд поблажек. В частности, некоторым и вовсе спишут все долги. Программа была приостановлена на время пандемии коронавирусной инфекции, однако не является ноу-хау для американского общества.