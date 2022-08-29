Fox News: президента США Байдена обвинили в подкупе избирателей
По сообщению телеканала Fox News, президента США Джо Байдена обвиняют в подкупе избирателей перед выборами из-за решения списать студенческие долги в несколько сотен миллионов долларов.
В кругах американских чиновников и политиков (в основном от республиканской партии) практически открыто обвиняют президента США Джо Байдена в подкупе избирателей из-за решения списать студентам долги по кредитам на оплату обучения.
В эфире телеканала Fox News прозвучала фраза, что новая реформа должна так и называться «закон Байдена о взяточничестве и подкупе голосов 2022 года». Ведущий телеканала отметил, что за списание студенческих долгов «заплатят обычные трудолюбивые американцы».
Ранее решение президента США о возобновлении компенсации по студенческим кредитам раскритиковали в Совете экономических консультантов. Председатель совета Джейсон Фурман назвал такое решение «подливанием бензина примерно на полмиллиона долларов в уже полыхающий инфляционный пожар».
С января 2023 года в США возобновят выплаты по студенческим кредитам. Для должников будет введет ряд поблажек. В частности, некоторым и вовсе спишут все долги. Программа была приостановлена на время пандемии коронавирусной инфекции, однако не является ноу-хау для американского общества.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Каждый четвертый британец откажется от отопления будущей зимой
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Шольц заявил о поставках в Украину ультрасовременного оружия в ближайшие недели
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины