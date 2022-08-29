Bloomberg: Евросоюз планирует готовить снайперов, сапёров и офицеров для ВСУ

Европейский союз намерен начать боевую подготовку снайперов, сапёров и офицеров для украинской армии.

В понедельник, 29 августа 2022 года, информационное агентство Bloomberg заявило, что представителям стран-участниц Европейского союза был разослан документ согласно которому в рамках будущей тренировочной миссии ЕС будет осуществляться подготовка снайперов, сапёров и офицерского состава ВСУ.

Отмечается, что украинская сторона ранее обращалась к Евросоюзу с просьбой о проведении обучения военнослужащих ВСУ европейскими инструкторами для повышения уровня боеспособности армии Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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