Bloomberg: Евросоюз планирует готовить снайперов, сапёров и офицеров для ВСУ

Европейский союз намерен начать боевую подготовку снайперов, сапёров и офицеров для украинской армии.

В понедельник, 29 августа 2022 года, информационное агентство Bloomberg заявило, что представителям стран-участниц Европейского союза был разослан документ согласно которому в рамках будущей тренировочной миссии ЕС будет осуществляться подготовка снайперов, сапёров и офицерского состава ВСУ.

Отмечается, что украинская сторона ранее обращалась к Евросоюзу с просьбой о проведении обучения военнослужащих ВСУ европейскими инструкторами для повышения уровня боеспособности армии Украины.