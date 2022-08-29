Шольц заявил о поставках в Украину ультрасовременного оружия в ближайшие недели
Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил о поставках в Украину "ультрасовременного оружия", сообщает агентство DPA.
"Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Праге.
Шольц подчеркнул, что "необходимо больше координации и планирования в поставках оружия в Украину".
"Украина получит "ультрасовременное оружие" из Германии в ближайшие недели. Пакет включает в себя, среди прочего системы защиты, радары и беспилотники", - пообещал Олаф Шольц , слова которого цитирует Reuter.
Глава правительства заявил, что "Германия может нести особую ответственность в развитии украинской артиллерии и ПВО".
Ранее официальные лица Украины и немецкие СМИ обвиняли правительство Шольца в том, что оно сознательно тормозит поставки обещанных вооружений.
Опубликовано: Николай Скира
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Шольц заявил о поставках в Украину ультрасовременного оружия в ближайшие недели
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