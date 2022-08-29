Украинский депутат Алексей Ковалев и его жена были зверски убиты

Тело Алексея Ковалева было найдено его матерью в его доме в городе Голая Пристань, недалеко от Херсона, где по сообщениям, начали наступление с целью вернуть регион.

Согласно сообщениям, он был убит выстрелом в голову из помпового ружья, а его жена была зарезана.

Ковалев был депутатом от партии "Слуга народа", возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в апреле он перешел на другую сторону, чтобы поддержать вторжение Кремля.

Он был назначен заместителем главы сельского хозяйства – ключевая должность, учитывая важность зерна – в Херсонской области.

Андрей Цаплиенко, украинский журналист, который ведет Telegram-канал с 215 000 подписчиков, сказал, что партизаны ранее объявили Ковалева мишенью.