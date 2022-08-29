CNN сообщило о начале подготовки контрнаступления ВСУ на южном направлении

Телеканал CNN сообщает, что украинское военное командование создает необходимые условия для контрнаступления на южном направлении.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники в органах внешней разведки США сообщает, что украинское военное командование проводит подготовительные мероприятия для проведения "серьезного контрнаступления".

По словам источников контрнаступление будет проводиться силами сухопутных подразделений при активной поддержке с воздуха. Подробные детали планируемой операции не раскрываются.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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