CNN сообщило о начале подготовки контрнаступления ВСУ на южном направлении
Телеканал CNN сообщает, что украинское военное командование создает необходимые условия для контрнаступления на южном направлении.
Телеканал CNN со ссылкой на свои источники в органах внешней разведки США сообщает, что украинское военное командование проводит подготовительные мероприятия для проведения "серьезного контрнаступления".
По словам источников контрнаступление будет проводиться силами сухопутных подразделений при активной поддержке с воздуха. Подробные детали планируемой операции не раскрываются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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