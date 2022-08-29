Из-за таяния ледника Гренландии может критично подняться уровень моря
Ученые обнаружили, что повышение уровня моря в результате таяния ледяной шапки Гренландии теперь неизбежно, даже если сжигание ископаемого топлива прекратится в одночасье.
Исследование показывает, что глобальное потепление на сегодняшний день приведет к абсолютному минимальному повышению уровня моря на 27 см (10,6 дюйма) только в Гренландии, поскольку 110 трлн тонн льда растают.
При продолжающихся выбросах углерода, таянии других ледяных шапок и тепловом расширении океана представляется вероятным многометровое повышение уровня моря.
Миллиарды людей живут в прибрежных районах, что делает наводнения из-за повышения уровня моря одним из самых серьезных долгосрочных последствий климатического кризиса.
Опубликовано: Силивончик Алина
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