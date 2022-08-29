Миссия МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС через Киев
Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию, сообщил источник СМИ в ООН.
Ранее сообщалось, что миссия во главе с шефом агентства Рафаэлем Гросси вылетела из Вены в Киев. Информацию об ожидании инспекторов подтвердили и в МИД Украины.
Как отмечали источники в Киеве, контролеров повезут на ЗАЭС по территории Украины с посещением населенных пунктов рядом с АЭС, чтобы инспекторы смогли проинтервьюировать местное население о характере обстрелов.
Отметим, что цель МАГАТЭ не расследование ядерного терроризма, а контроль за состоянием станции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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