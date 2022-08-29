Бельгийский министр заявил, что зимы в Европе будут ужасными, если прямо сейчас не ограничить цены на газ
Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен заявил, что следующие 5-10 зим в Европе будут ужасными, если Евросоюз немедленно не ограничит цены на природный газ.
Чиновник указывает на нехватку поставок и рост цен на газ. Сокращение поставок газа из России привело к тому, что цены на газ в Европе почти удвоились по сравнению с прошлым годом.
По оценкам США, европейские цены на газ в августе будут равны 67 долларам за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 9 долларами за миллион БТЕ в США.
И они угрожают взлететь еще выше, поскольку Россия готовит новые сокращения поставок. Российский «Газпром» начнет трехдневное отключение магистрального газопровода в Европе, начиная со среды.
Эксперты обеспокоены тем, что Москва полностью отключит Европу от поставок природного газа к концу года в ответ на введение санкций ЕС в полном объеме.
Британский энергетический регулятор Ofgem объявил на прошлой неделе, что поднимет предельную цену на энергоносители в октябре на 80% по сравнению с этим летом и на 178% по сравнению с зимой прошлого года.
Согласно отчету Bloomberg, это может привести к тому, что ежегодные счета за электроэнергию для домов в Великобритании в следующем году вырастут до 5 405 фунтов стерлингов.
Ван дер Стратен сказал, что противоположное снижение ценового предела со стороны ЕС может уменьшить счета на 770 евро по всей Европе.
Опубликовано: Светлана Репина
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